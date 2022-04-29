В Минобороны потроллили 'преимущества' службы в армии Путина. Видео

В Министерстве обороны Украины выпустили ролик о "преимуществах" службы в российской оккупационной армии. В видео рашистам напомнили и нищие российские города и села, из которых они пытаются сбежать, подписывая контракт, и то, насколько обещания российского командования отличаются от реальности.

Обещанные деньги захватчикам не платят, в Украине их встречают не цветами, а огнем, а "славу" захватчики получают только посмертно – и то не всегда. Яркий ролик был опубликован на странице Минобороны Украины в Facebook.

"Хочешь изменить образ жизни и покончить с долгами? Решил подписать контракт и уехать воевать в Украину? Вот что тебе может дать армия России", - анонсируют авторы видео.

Видео и фотоматериалами, а также фрагментами перехваченных разговоров самих солдат оккупационной армии они иллюстрируют, как Россия выполняет обещания по выплате высоких зарплат российским оккупантам, как их обеспечивают просроченными на 7 лет сухими пайками, и какие на самом деле огромные потери несет оккупационная армия в Украине.

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Реальность путинской армии – это не парады на Красной площади в Москве, а тысячи трупов, которые Россия отказывается забирать. Это заградительные отряды из кадыровцев, которые носа не потыкают на передовую, но стреляют в спины россиянам, которых гонят на убой. Это звонки домой из плена и просьба зк матерям добиться обмена. Или скупые сообщения на местных телеканалах и сайтах о гибели очередного оккупанта в Украине, если ему "повезет" и его смерть Россия таки признает.

"Хочешь стать пушечным мясом? Подпиши контракт с армией России" – резюмируют авторы видео.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро 29 апреля Россия в войне против Украины потеряла 23 тыс. человек, 986 танков и 189 самолетов.