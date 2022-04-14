В Минобороны назвали направления, по которым чаще всего бьют войска РФ

Министерство обороны не исключает вероятности, что атаки российской армии продолжатся на территории всей Украины, но сейчас наиболее горячими остаются три области. Под ракетные и артиллерийские удары попадают восточные регионы – Запорожский, Донецкий и Харьковский.

Об этом рассказала заместитель главы оборонного ведомства Анна Маляр, передает "24 канал". Она обратила внимание, что и по южному направлению сохраняются высокие риски горячей фазы войны.

"Наш противник не всегда действует предсказуемо с точки зрения тактики ведения войны. В некоторых ситуациях агрессор действует эмоционально, в частности, когда целит по гражданской инфраструктуре", – пояснила чиновница.

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Она предупредила, что опасность сохраняется на всех направлениях, где российские оккупанты продолжают вести бои и прорываться для захвата муниципальных и областных администраций. Вооруженные Силы мужественно им противостоят.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Совете национальной безопасности и обороны рассказали о подлых планах кремлевских старцев о физическом устранении президента Украины Владимира Зеленского. Москва чаяла несколько попыток, однако, к счастью, все они были сорваны блестящей работой наших военных и спецслужб.