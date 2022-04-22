В Мариуполе в квартиру залетела башня от танка. Видео

В Мариуполе идут уличные бои украинских воинов с российскими оккупантами. Наши защитники, даже находясь в окружении, продолжают успешно превращать вражескую технику в металлолом.

Иногда сражения бывают настолько ожесточенными, что и захватчикам, и их технике буквально "сносит головы". Так случилось и с уничтоженным танком армии страны-агрессора – его башня залетела в одну из квартир в разрушенном городе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Часть вражеского танка забросило прямо внутрь помещения взрывной волной. На кадрах видно, что башню подбросило вверх, после чего она пробила стену и пролетела несколько этажей вниз, прежде чем остановиться.

Уничтоженный танк, который частично влетел в квартиру, украинским военным показали местные жители, которые все еще остаются в стертом с лица земли Мариуполе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ успешно протестировали на российских оккупантах полученные от западных партнеров переносные противотанковые комплексы Javelin и NLAW. В результате удара из такого вооружения по вражескому танку его башня отвалилась и улетела на большое расстояние.