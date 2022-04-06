В Генштабе показали, что Javelin делают с российскими танками. Видео

Воины Вооруженных сил Украины успешно протестировали на российских оккупантах полученные недавно от западных партнеров переносные противотанковые комплексы Javelin и NLAW. В результате удара с такого вооружения по вражескому танку его башня отвалилась и улетела на большое расстояние.

Кадры уничтоженной российской техники показал Генеральный штаб ВСУ на странице Facebook. Они были сняты на Киевщине (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На ролике показана башня от российского танка Т-80, что лежит возле заправки. Она пробила асфальт и увязла в нем так, что на первый взгляд кажется, будто танк "вылез" из-под земли. Самой техники рядом не видно, поэтому очевидно, что башня пролетела немалое расстояние.

Видео дня

По словам автора видео, остатки вражеской техники он снял на съезде с Калиновской трассы (Черниговской) на Богдановку.

"Смотрите, какая адская кухня была для российских орков и их знаменитых танков Т-80. Вот, что от них осталось от "Нлава" или "Джавелина". Вот так работают Javelin. Россияне рассказывают, что Javelin это хе*ня. Приезжайте, мы вам покажем, хе*ня или нет. Со всеми орками будет такая история", – прокомментировал автор.

OBOZREVATEL известно, что башня с видео принадлежит российскому танку, который наши защитники уничтожили ориентировочно в районе освобожденного Залесья в Киевской области. Ранее мы показывали, во что превратилось это село после оккупации войсками РФ и того, как ВСУ выгнали врага из населенного пункта на трассе международного значения, соединяющего столицу с Черниговом.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Генеральном штабе ВСУ продемонстрировали на видео уничтоженную колонну российской техники. На кадры попало более десяти единиц вражеских машин и вооружения, от которых остался металлолом.