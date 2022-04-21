В Мариуполе идут уличные бои: появилось видеоподтверждение, что город не пал

Украинский город Мариуполь, хоть и почти стерт с лица земли, но еще не полностью под контролем оккупантов. В четверг, 21 апреля, там идут уличные бои между украинскими воинами и российскими захватчиками.

Причем наши защитники дают отпор врагу не только на территории "Азовстали", как заявляют в РФ. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Из этого следует, что все рассказы россиян о "полном контроле над Мариуполем, кроме "Азовстали" – это очередная ложь Кремля.

"Вот вам видео "полного контроля". Уличный бой немного дальше, чем забор завода, еще и снаружи. Наши Героические Защитники насыпали оккупантам крепко...А где тиктокеры? То-то же...контролеры хреновы", – отметил Андрющенко.

Он также показал, как полк "Азов" подбил вражеский БТР, а затем танк российских оккупантов подорвался на замаскированной мине, которую оставили украинцы.

"Извините, что с лого оккупантов, но это не делает картину менее красивой. Все видео сегодняшние. И что там они зачистили и контролируют?" – написал советник мэра Мариуполя.

Напомним: президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Украина ведет подготовку к военному пути деблокады Мариуполя.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе остаются сотни гражданских людей, которые постоянно подвергаются смертельной опасности от оккупантов. Несмотря на то, что люди переживают массированные обстрелы, бомбардировки и острый дефицит воды, сдаваться российским захватчикам никто не намерен.