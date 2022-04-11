В Мариуполе оккупанты захватили в плен и вывезли в неизвестном направлении моряков судна SMARTA

В морском торговом порту Мариуполя военные Российской Федерации захватили и увезли в неизвестном направлении членов экипажа судна SMARTA под флагом Либерии. По предварительной информации, их отправили в район временно оккупированного Донецка.

Об этом в Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, 18 человек из состава экипажа являются гражданами Украины, один – гражданин Египта.

Согласно данным Денисовой, похищена также жена капитана судна, которая в то время была на борту.

Отмечается, что сухогруз находился в порту Мариуполя с 21 февраля и далее следовал в Турцию, однако не смог получить разрешение на выход в море из-за активных боевых действий со стороны оккупантов. SMARTA оставалась пришвартованной около 18-го причала порта.

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Напомним: ранее захваченное российскими оккупантами спасательное судно "Сапфир" вернулось в Украину. Рашисты захватили буксир в Черном море 26 февраля. Весь экипаж "Сапфира" был освобожден из плена еще 25 марта.

19 членов экипажа спасательного буксира удалось вернуть во время первого обмена пленными. За спасателей из "Сапфира" Украина отдала 11 российских гражданских моряков, которые были спасены с затопленного под Одессой судна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 8 апреля российские оккупационные войска в Мариупольском торговом порту обстреляли ледокол "Капитан Белоусов" с гражданским экипажем на борту. В результате действий противника погиб один человек, также есть раненые.