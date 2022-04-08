Украина вернула спасательное судно 'Сапфир': весь экипаж освобожден из плена РФ

Захваченное российскими оккупантами спасательное судно "Сапфир" вернулось в Украину. Буксир рашисты захватили в Черном море 26 февраля.

Весь экипаж "Сапфира" был освобожден из плена еще 25 марта. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Захваченное россиянами спасательное судно "Cапфир" вернулось под контроль Украины. Сегодня его доставили в румынский порт Сулина. Над возвращением "Сапфира" работал лично президент Украины, вся команда Офиса, Министерство инфраструктуры и Международная Морская Организация", - сообщил Ермак.

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19 членов экипажа спасательного буксира удалось вернуть во время первого обмена пленными 25 марта. За спасателей из "Сапфира" Украина отдала 11 российских гражданских моряков, которые были спасены с затопленного под Одессой судна.

Ермак напомнил, что "Сапфир" - это единственное имеющееся у Украины специализированное судно, которое может проводить спасательные операции в открытом море и находится в постоянной поисково-спасательной готовности.

Буксир был задействован при спасении экипажа танкера "Millenial Spirit" под молдавскими флагами, который россияне обстреляли ракетами, в результате чего на борту вспыхнул пожар.

"Украина всегда возвращает своих и свое. Это касается как людей, так и имущества, а также территорий. Не оставим России никаких шансов", – отметил Ермак.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты вблизи острова Змеиный захватили спасательное судно "Сапфир". Связь с ним была утрачена.

Позже стало известно, что захваченный спасательный буксир оккупанты транспортировали в Севастополь. Экипаж держали "под дулами".