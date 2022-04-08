Российские оккупанты обстреляли ледолом "Капитан Белоусов" в порту Мариуполя: есть погибший

В ночь на 8 апреля российские оккупационные войска в Мариупольском торговом порту обстреляли ледокол "Капитан Белоусов" с гражданским экипажем на борту. В результате действий противника погиб один человек, также есть раненые.

Об этом сообщили в Telegram полка "Азов", который сейчас защищает Мариуполь. Украинские военные подчеркнули, что путинские убийцы продолжают уничтожать порт города, даже несмотря на то, что в нем находятся и иностранные корабли с экипажами.

Так, 5 апреля, во время ночного обстрела Мариуполя российские оккупанты попали в гражданское судно под флагом Доминиканской Республики. Корабль, стоявший у одного из причалов, начал тонуть, есть раненый член экипажа. Прилет вызвал сильные повреждения и пожар в машинном отделении. Капитан по международному каналу морской безопасности подал сигнал SOS. Судно начало тонуть, однако моряков удалось спасти.

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Напомним, российское торговое судно вместе со всей РФ и ее президентом Владимиром Путиным по всему миру отправляют по маршруту, уже проложенному для российского военного корабля защитниками острова Змеиный. На этот раз туда послали россиян в Испании, когда русские моряки решили дозаправиться горючим.

Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейший в мире игрок на рынке страхования морских перевозок – Лондонский морской рынок страховщиков (London Marine Insurance Market) – объявил "военной зоной" все морские воды РФ, включая Балтику и Дальний Восток. Теперь суда, которые входят в эти воды, должны доплачивать до $1,5 млн страховщикам.