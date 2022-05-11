В Крыму размечтались об аннексии новых областей Украины и заявили об общем 'культурном коде'

Так называемый вице-премьер оккупационного правительства Крыма Георгий Мурадов размечтался об аннексии новых регионов Украины. По его словам, юго-восточные территории Украины могут войти в состав РФ.

В качестве "мощного" аргумента он назвал то, что там проживает якобы "в основном русскоязычное население". Слова Мурадова передает пропагандистское издание "Радио Sputnik".

Оккупант рассказал, что желание войти в состав РФ якобы изъявили сами жители южных регионов Украины, которых уже третий месяц терроризируют рашисты. Также Мурадов в традиционной пропагандистской манере заявил, что большая часть населения юга Украины "восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств" со стороны придуманных путинскими пропагандистами "нацистов".

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Кроме того, представитель оккупационных "властей" Крыма добавил, что юго-восточные территории Украины якобы "всегда были русскими".

"У нас общий культурный код. Уже сегодня мы думаем о мирной жизни людей. На этих территориях формируются военно-гражданские администрации, сюда пришли российские телеканалы, в школах появились российские учебники, российский рубль успешно входит в экономическую жизнь региона", – выдал пропагандистскую ахинею Мурадов.

Напомним, оккупанты в Херсонской области и самом Херсоне, вероятно, собираются принудительно отбирать квартиры у тех, кто покинул оккупированную территорию. Недвижимость собираются использовать для "полноценного проживания прибывших граждан".

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты планируют вооружить заключенных и отправить воевать против Вооруженных сил Украины. Таких людей в областном центре – более двух тысяч. Также рашисты могут "мобилизовать" местных жителей и отправить на фронт.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты, которые решили назвать себя "властью" захваченной украинской Херсонщины, заявили, что жители региона якобы "будут иметь право на паспорт и гражданство РФ". Кроме того, захватчики задумали вернуть местных жителей во времена Российской империи и возродить герб области 1803 года.