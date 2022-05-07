Оккупанты на Херсонщине объявили о переходе на паспорта РФ и возврате герба 1803 года. Фото

Российские оккупанты, которые решили назвать себя "властью" захваченной украинской Херсонщины, заявили, что жители региона якобы "будут иметь право на паспорт и гражданство РФ". Кроме того, захватчики задумали окунуть местных жителей во времена Российской империи и вернуть области герб 1803 года.

В пятницу, 6 мая, российский пропагандистские издания процитировали соответствующие заявления коллаборанта Кирилла Стремоусова, которого провозгласили "заместителем главы военно-гражданской администрации региона". Он сказал, что Херсонщина "будет максимально интегрироваться в состав России".

"Все граждане на территории Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, российских паспортов", – сказал предатель.

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Также он выдал выдумки о возвращении региону "исторического герба". По словам коллаборанта, в его основу лег первый герб Херсона и Херсонского уезда. Знак был утвержден 7 октября 1803 года.

На гербе изображен двуглавый коронованный орел, который держит лавровую ветвь и пламя. На его груди изображен золотой крест.

Отметим, что официальный герб Херсонщины был утвержден в 2001 году. Он представляет собой синий щит. На нем золотым цветом изображены якорь, два хлебных колоса и циркуль, а наверху – Очаковские ворота Херсонской крепости. Над щитом находится корона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Стремоусов анонсировал закрытие на территории региона социальных сетей Facebook и Instagram. Для рашистов неприемлема риторика этих платформ, где "спецоперация" в Украине прямо называется войной, а Херсонщина – не освобожденной, а оккупированной.