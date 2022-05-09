Оккупанты в Херсоне хотят раздать заключенным оружие и отправить их воевать против ВСУ, – Денисова

Во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты планируют вооружить заключенных и отправить воевать против Вооруженных сил Украины. Таких людей в областном центре – более двух тысяч.

Также рашисты могут "мобилизовать" местных жителей и отправить на фронт. Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, в Херсоне есть следственный изолятор и три тюрьмы. Сейчас заключенные в этих заведениях потенциально могут стать "пушечным мясом".

"Сложилась очень опасная ситуация, потому что "орки" хотят дать заключенным оружие и заставить их воевать с ВСУ. А их там более двух тысяч! В этих местах лишения свободы живут 700 работников, которые никуда не выходят. У них пока есть еда и вода. Держатся. Ведь если они уйдут из этих учреждений, заключенных точно заберут", – рассказала Денисова.

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Кроме того, омбудсмен отметила, что рашисты создают в Херсоне пыточные и задерживают людей прямо на улицах. Денисова подчеркнула, что также существует опасность "мобилизации" оккупантами местного населения.

"Людей хватают прямо на улицах. Они исчезают. Оккупанты хотят провести принудительную мобилизацию, чтобы отправить украинцев на фронт. И все понимают, что они хотят ставить их впереди, как пушечное мясо. А представьте, что это будет означать для украинской армии – ведь она не может стрелять в своих людей, которых заставляют идти против нее", – говорит омбудсмен.

Напомним, российские оккупанты, которые решили назвать себя "властью" захваченной украинской Херсонщины, заявили, что жители региона якобы "будут иметь право на паспорт и гражданство РФ". Кроме того, захватчики задумали погрузить местных жителей во времена Российской империи и вернуть области герб 1803 года.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты на Херсонщине держат в подвалах и пытают около 500 человек. Среди них много тех, кто участвовал в гражданской блокаде Крыма в 2015 году или служил в АТО.