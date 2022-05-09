Оккупанты на Херсонщине готовятся отбирать квартиры: начались проверки жителей

Оккупанты в Херсонской области и самом Херсоне, вероятно, собираются принудительно отбирать квартиры у тех, кто покинул оккупированную территорию. Недвижимость собираются использовать для "полноценного проживания прибывших граждан".

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Сами херсонские коллаборанты такой информации не публиковали, но жители области сообщают OBOZREVATEL, что проверки проживающих действительно проводятся.

Геращенко опубликовал копию приказа, подписанного коллаборантом т.н. комендантом российской оккупационной военной комендатуры Виктором Бедриком. В документе указано, что проверку жильцов должны провести главы жилищных организаций и руководители ОСМД.

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"Предоставить списки квартир, собственники которых покинули пределы города Херсона, для передали пустующего жилья временным переселенцам, прибывшим из зон активных боевых действий", – говорится в приказе. Таким образом, планы оккупантов являются нарушением права собственности украинских граждан.

По словам местным жителей, именно об отъеме жилья им пока неизвестно. Однако оккупационные "власти" выясняют, кто из жителей области остался в своих квартирах, а кто уехал. О цели проверок жителям не говорят.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Херсона не могут выехать на подконтрольную Украине территорию. На выезде из города людей разворачивают на российском блокпосту. Украинцы, с трудом вырвавшиеся в 2014 году с временно оккупированной части Донбасса, снова оказались заложниками.

Также в оккупированном городе постоянно "отлавливают" мужчин. Опасность грозит не только журналистам, активистам, воевавшим ранее в АТО – всем, говорят местные жители.

При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заверил украинцев в том, что Херсонщина будет освобождена от российских оккупационных войск, даже если это потребует больших жертв среди военных РФ. Он убежден в том, что так называемой "ХНР" в регионе не будет.