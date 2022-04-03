Руины, сожженные авто и брошенная оккупантами техника: эксклюзивные фото из освобожденного Залесья под Киевом

Защитники Украины освободили от российских войск все населенные пункты Киевщины и первыми увидели масштабы разрушений, которые те испытали за месяц оккупации. В большинстве это уничтоженные дома, разбитые дороги и сожженные автомобили.

Таким ныне стало село Залесье в Броварском районе. Во что беспощадные военные путинской армии превратили этот населенный пункт в Киевской области, зафиксировал корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Залесье расположено на трассе международного значения Е95, которая среди прочего соединяет Чернигов с Киевом. Этот путь в районе села враг блокировал с первых недель войны.

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Оккупанты разрушили дорогу – местами покрытие там раскрошено, изнутри торчит арматура. Весь путь вместе с бордюрами иссеченный осколками.

Где-то в асфальте застряли боеголовки или башни от российских танков, лежат неразорванные враждебные снаряды.

По обе стороны трассы много сожженных гражданских авто. Многочисленными обстрелами оккупанты разрушили полностью или значительно повредили дома мирных жителей.

Кроме обстрелов, российские солдаты разграбили магазины и дома. В местах, где они обустраивали свои позиции, разбросаны украинские продукты и бутылки от алкоголя.

На заборах захватчики оставили предупреждения: "Стоп, стреляют" или "Уезжайте, здесь стреляют!".

За уцелевшими зданиями, местами во дворах, захватчики прятали свои танки и другую технику.

Сейчас она тоже сожжена, но уже украинскими военными, отомстившими врагу за уничтожение этого и не только села.

Увиденное в Залесье ужасает – село превратилось в руины и, кажется, за каждым уголком все еще скрывается опасность.

До войны здесь проживало около полутысячи человек. Однако жителей, вынужденных покинуть свои дома из-за российских захватчиков, пока просят подождать с возвращением.

С 30 марта бойцы ВСУ совместно со спасателями приступили к разминированию сел в Броварском районе. Стартовали именно из Залесья Великодымерской общины. На то, чтобы расчистить территорию хотя бы от опасных предметов, понадобится немало времени.

Ранее OBOZREVATEL показывал, как выглядит после бегства оккупантов село Шевченково Броварского района Киевщины. Там военные армии РФ тоже оставили после себя разруху, мусор, сожженные автомобили и пропагандистские надписи на заборах.

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