Руины, сожженные авто и брошенная оккупантами техника: эксклюзивные фото из освобожденного Залесья под Киевом

Марина Лисничук
Война в Украине 2022
5 минут
Руины, сожженные авто и брошенная оккупантами техника: эксклюзивные фото из освобожденного Залесья под Киевом

Защитники Украины освободили от российских войск все населенные пункты Киевщины и первыми увидели масштабы разрушений, которые те испытали за месяц оккупации. В большинстве это уничтоженные дома, разбитые дороги и сожженные автомобили.

Таким ныне стало село Залесье в Броварском районе. Во что беспощадные военные путинской армии превратили этот населенный пункт в Киевской области, зафиксировал корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Залесье расположено на трассе международного значения Е95, которая среди прочего соединяет Чернигов с Киевом. Этот путь в районе села враг блокировал с первых недель войны.

Видео дня
Разрушительное Залесье
Разбитая техника оккупантов

Оккупанты разрушили дорогу – местами покрытие там раскрошено, изнутри торчит арматура. Весь путь вместе с бордюрами иссеченный осколками.

Разрушенная трасса
Дорога иссечена осколками

Где-то в асфальте застряли боеголовки или башни от российских танков, лежат неразорванные враждебные снаряды.

Башня танка застряла в асфальте
Часть боеприпаса застряла в асфальте

По обе стороны трассы много сожженных гражданских авто. Многочисленными обстрелами оккупанты разрушили полностью или значительно повредили дома мирных жителей.

Сожженное из-за обстрелов оккупантами гражданское авто
Разрушенные дома и авто людей

Кроме обстрелов, российские солдаты разграбили магазины и дома. В местах, где они обустраивали свои позиции, разбросаны украинские продукты и бутылки от алкоголя.

Сухпаек и алкоголь, которые оставили после себя оккупанты
Оккупанты оставили после себя мусор

На заборах захватчики оставили предупреждения: "Стоп, стреляют" или "Уезжайте, здесь стреляют!".

Надписи, которые оставили российские военные
Российские военные оставили предупреждения

За уцелевшими зданиями, местами во дворах, захватчики прятали свои танки и другую технику.

Захватчики прятали танки за домами людей
Оставленный оккупантами танк

Сейчас она тоже сожжена, но уже украинскими военными, отомстившими врагу за уничтожение этого и не только села.

Разбитая техника оккупантов
Сожженная техника путинской армии

Увиденное в Залесье ужасает – село превратилось в руины и, кажется, за каждым уголком все еще скрывается опасность.

Захватчики оставили после себя мусор и разруху

До войны здесь проживало около полутысячи человек. Однако жителей, вынужденных покинуть свои дома из-за российских захватчиков, пока просят подождать с возвращением.

Разрушенное оккупантами село Залесье

С 30 марта бойцы ВСУ совместно со спасателями приступили к разминированию сел в Броварском районе. Стартовали именно из Залесья Великодымерской общины. На то, чтобы расчистить территорию хотя бы от опасных предметов, понадобится немало времени.

Залесье превратилось в руины
Разрушение инфраструктуры в селе
Вещи оккупантов
Разбросанные на дороге боеприпасы
Башня от российского танка
Руины в деревне
Возвращаться в Залесье все еще опасно

Ранее OBOZREVATEL показывал, как выглядит после бегства оккупантов село Шевченково Броварского района Киевщины. Там военные армии РФ тоже оставили после себя разруху, мусор, сожженные автомобили и пропагандистские надписи на заборах.

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