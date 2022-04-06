Осталась выжженная земля и металлолом вместо техники: ВСУ уничтожили колонну оккупантов. Видео

Воины Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать врага на временно занятых им территориях. Точными ударами защитники ликвидируют оккупантов и технику целыми колоннами.

Все, что в таких случаях остается от путинского войска и их имущества, показали на кадрах из воздуха. Видео опубликовал Генеральный штаб ВСУ на Facebook-странице (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Рассматривать сожженную и подбитую российскую технику иногда интереснее с воздуха", – подписали ролик военные.

Видео дня

Они зафиксировали на камеру провалы "второй армии мира": более десяти единиц вооружения и средств передвижения военнослужащих ВС РФ, которые украинские бойцы превратили в металлолом.

На месте расположения врага осталась выжженная земля, на которой валяются остатки российской техники – в лесу, среди поля или дороги.

Известно, что эту колонну российских оккупантов уничтожили воины 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ.

"Вместе победим!" – заверили защитники Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины ударом из ПТРК "Стугна" уничтожили вражеский Ка-52. Так, военные ликвидировали новейший ударный вертолет ВС РФ.

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