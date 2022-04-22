Украинские защитники уничтожили технику РФ и 130 оккупантов на восточном направлении

Защитники Украины отбили три вражеских атаки на восточном направлении. В течение 22 апреля было ликвидировано еще около 130 российских оккупантов.

Об этом сказано в сводке оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook. Украинская артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники, в результате чего был уничтожен склад с топливом и боеприпасами.

Также ВСУ уничтожили три танка, три боевых машины пехоты, четыре бронетранспортера, одну боевую бронированную машину, 13 единиц автомобильной техники и два беспилотника.

Как сообщал OBOZREVATEL, за два месяца полномасштабной войны против Украины Россия не решила ни одной из ключевых задач. Наступление оккупантов на южном и восточном направлениях также может быть обречено на провал.

К утру 22 апреля потери оккупантов в живой силе составили 21,2 тыс. человек.