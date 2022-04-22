Наступление России на востоке и юге Украины может быть обречено на провал – Forbes

За два месяца полномасштабной войны против Украины Россия не решила ни одной из ключевых задач. Наступление оккупантов на южном и восточном направлениях также может быть обречено на провал.

Об этом идет речь в материале Forbes. Агрессору пришлось отступить с севера из-за нехватки пехоты и грузовиков, и теперь РФ вынуждена воевать на лишь на двух направлениях. Однако оккупанты понесли уже большие потери, и хотя теоретически могут прорвать оборону ВСУ в отдельных точках на юге и востоке, вражеской армии все равно не хватает пехоты, чтобы надежно защищать фланги.

"Логистические неудачи свели на нет попытку России окружить Киев в первый месяц войны. Те же самые логистические неудачи, усугубляемые усиливающейся нехваткой пехоты, могут также обречь на провал наступление России на востоке", – пишет издание.

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Отмечается, что агрессор собрал недостаточно войск и резервов перед полномасштабным вторжением. "Проблемы стали очевидными в марте, когда российские танки продвигались без защиты, а потом у них заканчивался бензин и экипажи начали их бросать", – сказано в статье.

С тех пор положение РФ особо не улучшилось, а местами даже ухудшилось. Несмотря на то, что агрессор сосредоточился на Донбассе, украинских сил там достаточно, чтобы удерживать рубежи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что к утру 22 апреля потери оккупантов в живой силе составили 21,2 тыс. человек.