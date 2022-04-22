Потери оккупантов уже составили 21,2 тысячи человек: сводка Генштаба

За 57 дней войны против Украины Россия потеряла около 21 200 человек личного состава. Также украинские защитники уничтожили 838 танков и 153 вертолет оккупантов.

Но цифры могут быть еще выше, поскольку подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Также оккупанты остались без 2162 единиц боевых бронированных машин, 397 артиллерийских систем, 138 единиц реактивных систем залпового огня и 69 средств ПВО.

Кроме того, украинские защитники уничтожили 176 самолетов, 1523 единиц автомобильной техники, 76 цистерн из ППМ, а также 8 кораблей и 172 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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Также ликвидировано 27 единиц специальной техники и 4 пусковые установки Оперативно-тактических ракетных комплексов.

Напомним, российским властям все труднее скрывать правду об огромных потерях своих войск на войне против Украины. Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков был вынужден признать этот факт публично.

Как сообщал OBOZREVATEL, каждый пятый ликвидированный в Украине оккупант в официальной статистике Министерства обороны России является офицером. И это при том, что власти страны-агрессора значительно занижают оценку своих потерь в нашей стране.

Также сообщалось, что Россия продолжает нести потери в Украине, в некоторых полках ликвидировано более 40% личного состава. Это приводит к тому, что солдаты оккупационной армии массово отказываются уезжать в Украину на войну.