Украинские защитники уничтожили 260 оккупантов на восточном направлении

Защитники Украины отразили 4 вражеские атаки на восточном направлении в течение 10 мая. В результате было ликвидировано еще около 260 российских оккупантов.

О потерях РФ сказано в вечерней сводке оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook. Также было уничтожено много боевой техники врага.

Так, у россиян стало меньше на 4 танка, 2 бронетранспортера, 2 боевые машины пехоты, 4 самоходных артиллерийских установок, 7 тяжелых артиллерийский тягачей и 2 беспилотника.

Общие потери врагов с 24 февраля уже превысили 26 000 человек личного состава, около 350 из них было ликвидировано за минувшие сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, за время полномасштабной войны РФ лишилась более 7 тысяч единиц боевой техники. Самым дорогим в списке потерь врага стал крейсер "Москва" – $750 млн. Общие убытки Кремля оцениваются в $34 млрд, и это куда больше, чем изначально планировала власть РФ.