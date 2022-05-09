Таких расходов Путин не планировал: Кремль за время войны потерял $34 млрд

За 70 полномасштабного вторжения в Украину Россия лишилась более 7 тысяч единиц боевой техники. Самым дорогим в списке потерь Кремля стал крейсер "Москва" – $750 млн. К концу апреля потери боевой техники оценивались в $16 млрд, а общие убытки Кремля – в $34 млрд (с учетом расходов на боеприпасы и снабжение). И это куда больше, чем изначально планировали власти РФ.

Такие подсчеты обнародовало немецкое издание Focus. В целом потерянная военная техника обходится президенту РФ Владимиру Путину в сумму до $230 млн в день.

До уничтожения "Москвы" самой дорогой потерей для России был десантный корабль "Саратов" за $400 млн. Он затонул он 24 марта после обстрела украинскими ракетами. "Саратов" доставлял военную технику оккупантам и участвовал в оккупации Крыма в 2014 году.

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На третьем месте – десантный самолет ИЛ-76 стоимостью $86 млн. Самолет был сбит 26 февраля с российским десантом на борту.

"Самый дорогой военный фактор для Путина – артиллерия. Этот армейский компонент потребляет больше всего боеприпасов. Свидетельством этого являются поставки, которые Россия везет в Украину. Более половины из них составляют боеприпасы для артиллерии", – отмечает консультант и писатель Томи Ахонен.

По его подсчетам, максимальные ежедневные расходы на этот вид вооружений могут достигать $475 млн. Все остальные боеприпасы обходятся в сумму до $95 млн в день.

"Еще одна статья расходов – топливо. Самыми большими пожирателями бензина являются танки с их баками на 1100 литров... У российских истребителей тоже большой расход", – отмечает аналитик. Он считает, что на топливо в день тратится до $15 млн.

Ахонен уверен, что таких расходов Путин не планировал. Ведь он собирался захватить Украину за три дня, потратив на это лишь около $1 млрд.

"Путинский план "А" предусматривал трехдневную войну, чтобы фактически захватить Украину... План "Б" состоял в том, чтобы занять Киев. Путин сначала окружил бы столицу, поставил вокруг нее мины, расстрелял бегущих, чтобы убедить город сдаться. Судя по всему, аналогичные планы были и для других крупных городов Украины. Это стоило бы до $12,3 млрд", – считает Ахонен.

Но вместо этого война стала для Путина чрезвычайно дорогой. Вместо $1 млрд или $12 млрд jyf уже обошлась России в $34 млрд всего за два с небольшим месяца. Ежедневно прибавляется не менее полумиллиарда, подчеркнул эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, затопленный крейсер "Москва" стоил больше, чем бюджеты некоторых регионов России. Так, украинский ПКР "Нептун" уничтожил 2 бюджета Ингушетии и почти 4 – Калмыкии.