Украинские защитники сбили вертолет России Ми-8 на восточном фронте: появилось видео

Украинские воины продолжают защищать родную землю от русских оккупантов. На восточном фронте они сбили российский военный вертолет Ми-28.

Российским захватчикам нечего делать в украинском небе. Видео уничтожения вертолета противника опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

На видео отчетливо виден момент подбития вражеской техники и то, как вертолет резко начинает падать.

Судьба пилота оккупационной армии, управлявшего сбитым вертолетом, пока неизвестна.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с начала широкомасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили вражескую технику на $10 млрд. Отдельные виды уничтоженной техники стоят в районе 100 миллионов долларов за единицу.

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