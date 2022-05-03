Украинские десантники 'зажарили' вражескую технику вместе с оккупантами. Видео

Защитники Украины продолжают успешно ликвидировать российских оккупантов вместе с бронетехникой. Они буквально "зажаривают" врага, который пришел на их родную землю.

Что в таком случае остается от захватчиков, продемонстрировали воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева. Кадры распространили на ее официальной странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В ролике зафиксировано, как по одному из направлений подразделением 79-й ОДШБр были уничтожены две единицы бронетехники военных путинской армии вместе с личным составом.

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Вокруг разбросаны обломки вражеских военных машин, стрелявших по украинским населенным пунктам. Традиционно, от точного удара у одной из них отвалилась башня. Бронетехника, догорая у дороги, дымила.

Воины подчеркнули, что в этом деле николаевские десантники всегда первые.

"Продолжаем выполнять боевые задания по уничтожению врагов нашей Родины! Вместе к победе! ДШВ – всегда первые! Слава Украине!" – говорится в подписи к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины уничтожили российскую систему ПВО на острове Змеиный. Точный удар защитники нанесли из беспилотника Bayraktar.