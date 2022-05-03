ВСУ уничтожили вражескую ПВО на Змеином: появилось видео точного удара Байрактара
Украинские защитники уничтожили вражескую систему противовоздушной обороны на острове Змеиный. Точный удар был нанесен из беспилотника Bayraktar.
Соответствующее видео было опубликовано в Telegram Вооруженных сил Украины. Судя по кадрам, вражеская техника загорелась, как факел.
Напомним, также 2 мая украинские воины уничтожили два вражеских российских катера у острова Змеиный. Рашистов отправили в направлении российского корабля, процесс также сняли на видео.
"Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа Раптор. Работает Байрактар", – сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
1 мая защитники юга Украины также нанесли удары по вражеским позициям на острове Змеиный. В результате атаки российские оккупанты потеряли несколько единиц своей техники.
Как отмечается, ВСУ разбили:
три зенитных установки;
зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";
машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием.
Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля украинские военнослужащие нанесли удар по позициям РФ на временно захваченном острове Змеином, разбив вражеский пункт управления. Также ВСУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".