Украинские десантники сбили два вражеских беспилотника. Фото
Украинские защитники продолжают давать взбучку российским агрессорам, как на земле, так и в небе. За минувшие сутки вслед за "русским военным кораблем" пошли сразу два беспилотника оккупантов.
Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ. Против техники врага эффективно сработали зенитно-ракетные комплексы Stinger и Starstreak.
"За минувшие сутки подразделениями противовоздушной обороны сбиты два российских беспилотных летательных аппарата разных типов", – говорится в сообщении.
Как отмечается, российские оккупанты потеряли беспилотный вертолет "Горизонт Эйр S-100", а также многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10".
Военные отметили, что сбитая техника оккупантов достаточно дорогая, а "воздушное пространство в полосах нашей ответственности – находится под полным контролем подразделений ПВО ДШУ".
Заметим, что накануне военнослужащий-срочник из Нацгвардии Украины сбил российский беспилотник с помощью штатного оружия – автомата АК-74.
Стоимость уничтоженного военного аппарата оценивается в 2,5 млн. грн.
Также, как стало известно, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили вражеские истребитель, вертолет и еще 7 воздушных целей.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 19 апреля в войне против Украины агрессор потерял около 170 самолетов и 150 вертолетов. Кроме того, украинские защитники уничтожили около 160 беспилотников.