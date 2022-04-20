Украинские десантники сбили два вражеских беспилотника. Фото

Украинские защитники продолжают давать взбучку российским агрессорам, как на земле, так и в небе. За минувшие сутки вслед за "русским военным кораблем" пошли сразу два беспилотника оккупантов.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ. Против техники врага эффективно сработали зенитно-ракетные комплексы Stinger и Starstreak.

"За минувшие сутки подразделениями противовоздушной обороны сбиты два российских беспилотных летательных аппарата разных типов", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, российские оккупанты потеряли беспилотный вертолет "Горизонт Эйр S-100", а также многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10".

Военные отметили, что сбитая техника оккупантов достаточно дорогая, а "воздушное пространство в полосах нашей ответственности – находится под полным контролем подразделений ПВО ДШУ".

Заметим, что накануне военнослужащий-срочник из Нацгвардии Украины сбил российский беспилотник с помощью штатного оружия – автомата АК-74.

Стоимость уничтоженного военного аппарата оценивается в 2,5 млн. грн.

Также, как стало известно, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили вражеские истребитель, вертолет и еще 7 воздушных целей.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 19 апреля в войне против Украины агрессор потерял около 170 самолетов и 150 вертолетов. Кроме того, украинские защитники уничтожили около 160 беспилотников.