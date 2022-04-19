Ликвидированы уже 20,8 тыс. оккупантов: Генштаб отчитался о потерях войск РФ
Российские оккупанты в войне против Украины потеряли более 20,8 тыс. военнослужащих – как простых солдат, так и офицеров. Кроме того, украинские Силы обороны уничтожили много новой техники врага.
В частности, ряды путинской армии поредели более чем на 2 тыс. бронемашин, 800 танков и 319 самолетов с вертолетами. Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.04 ориентировочно составляют:
личного состава – ликвидировано около 20,8 тыс. человек;
боевых бронированных машин – 2063 единицы;
автомобильной техники – 1495;
танков – 802;
артиллерийских систем – 386;
самолетов – 169;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 158;
вертолетов – 150;
реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 132;
цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 76;
средств противовоздушной обороны (ПВО) – 67;
специальной техники – 27;
кораблей/катеров – 8;
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4
"Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" – отметили в Генштабе.
Отметим, что накануне на территории Донецкой и Луганской областей украинские защитники отбили семь атак врага, уничтожили 10 российских танков, 18 единиц бронированной и восемь – автомобильной техники, одну артиллерийскую систему и миномет с расчетом.
Группировка Воздушных сил ВСУ сбила семь воздушных целей оккупантов – самолет, четыре беспилотника и две крылатые ракеты.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины показали "зажигательное" видео уничтожения вражеской техники, которая пряталась в лесу. Мастерство проявили бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.