Ликвидированы уже 20,8 тыс. оккупантов: Генштаб отчитался о потерях войск РФ

Российские оккупанты в войне против Украины потеряли более 20,8 тыс. военнослужащих – как простых солдат, так и офицеров. Кроме того, украинские Силы обороны уничтожили много новой техники врага.

В частности, ряды путинской армии поредели более чем на 2 тыс. бронемашин, 800 танков и 319 самолетов с вертолетами. Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.04 ориентировочно составляют:

личного состава – ликвидировано около 20,8 тыс. человек;

боевых бронированных машин – 2063 единицы;

автомобильной техники – 1495;

танков – 802;

артиллерийских систем – 386;

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самолетов – 169;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 158;

вертолетов – 150;

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 132;

цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 76;

средств противовоздушной обороны (ПВО) – 67;

специальной техники – 27;

кораблей/катеров – 8;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4

"Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" – отметили в Генштабе.

Отметим, что накануне на территории Донецкой и Луганской областей украинские защитники отбили семь атак врага, уничтожили 10 российских танков, 18 единиц бронированной и восемь – автомобильной техники, одну артиллерийскую систему и миномет с расчетом.

Группировка Воздушных сил ВСУ сбила семь воздушных целей оккупантов – самолет, четыре беспилотника и две крылатые ракеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины показали "зажигательное" видео уничтожения вражеской техники, которая пряталась в лесу. Мастерство проявили бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.