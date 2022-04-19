На Луганщине срочник Нацгвардии сбил дорогостоящий беспилотник врага. Фото

Военнослужащий-срочник, служащий в Национальной гвардии Украины, с помощью автомата сбил вражеский беспилотник в Луганской области. Такой летательный аппарат стоит около 5-7 миллионов рублей.

От дорогостоящей техники, несущей на себе заряд для поражения украинских воинов, осталась кучка обломков. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Чтобы превратить в пепел беспилотный летательный аппарат российских оккупантов, с помощью которого враг осуществляет воздушную разведку, гвардейцу из псевдо "Клапан" хватило штатного оружия - автомата АК-74.

"Я получил информацию от командира о том, что в нашу зону залетел вражеский беспилотный аппарат. Потом я услышал звук, а дальше увидел и саму цель. На высоте 200-300 метров его было хорошо видно. Дальше все быстро: я присоединил рожок и открыл огонь. Отстрелял один магазин, а на втором - он уже начал разворачиваться и лететь в мою сторону. У меня оставалось еще несколько патронов. Стрельнул – и этот беспилотник уже кругом пошел вниз, а дальше я услышал взрыв", – рассказал "Клапан".

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По оценкам Штаба АТО стоимость такого летательного аппарата составляет около 5-7 миллионов рублей (или около 2,5 миллиона гривен по официальному курсу). За целый комплекс придется заплатить 18 миллионов рублей (более 6,5 миллиона гривен).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ показали, как "выкуривают" российских оккупантов из села на Донетчине. На выложенном воинами видео видно, как защитники Украины заставляют рашистов искать спасения в лесополосе, где их и настигает наказание за развязанную в Украине войну. Уничтожены десятки оккупантов, одного из них украинцы взяли в плен.

Также защитники Украины завладели трофеями – оружием врага.