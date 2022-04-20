Защитники украинского неба за сутки уничтожили истребитель, вертолет и еще 7 вражеских целей

Защитники Украины сбили 9 воздушных целей российских оккупантов. Вражеская армия активизировалась на восточном и южном направлениях.

Об этом сказано в сводке командования Воздушных сил ВСУ, опубликованной в ночь на 20 апреля в Facebook. Оккупанты потеряли еще один самолет (предположительно, истребитель Су-34), вертолет Ка-52, одну крылатую ракету и 5 беспилотных летательных аппаратов.

В борьбе с агрессором в небе используются все доступное вооружение: зенитные ракеты, переносные зенитные ракетные комплексы, в том числе иностранного производства, зенитные установки и другие средства поражения.

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"Авиация Воздушных сил вооруженных сил Украины продолжает выполнять специальные задания, охраняет воздушное пространство и наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск", – сказано в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 55 дней полномасштабной войны войска РФ потеряли уже около 170 самолетов и 150 вертолетов, а также 67 средств ПВО и около 160 беспилотников. Всего было ликвидировано около 21 000 российских оккупантов.