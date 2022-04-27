Украина ударила по позициям РФ на Змеином: уничтожен пункт управления, – ОК "Юг"

Украинские военнослужащие нанесли удар по позициям РФ на временно захваченном острове Змеином. Был разбит вражеский пункт управления.

Об этом сказано в сводке оперативного командования "Юг" в Facebook, опубликованной в ночь на 27 апреля. Также ВСУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Потери оккупантов на острове уточняются.

В то же время примечательно, что в Черном море корабельная группировка российского флота была переформатирована в сторону уменьшения.

"Общие вражеские потери за сутки составляют 16 рашистов, один танк и четыре единицы автомобильной техники, две из них бронированные", – сказано в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, за два месяца полномасштабной войны против Украины армия оккупантов потеряла более 22 тысяч солдат. При этом около 200 россиян было уничтожено за последние сутки.