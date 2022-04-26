Россия в войне против Украины потеряла 22,1 тыс. человек: уничтожено 918 танков и 184 самолета
Российская армия в войне против Украины потеряла 22 100 военнослужащих. Две сотни из них были ликвидированы за минувшие сутки.
Также украинские Силы обороны уничтожили более 900 вражеских танков и 338 вертолетов с самолетами – причем три истребителя сгорели накануне. Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.
Военные подчеркивают, что данные уточняются, ведь подсчитать все единицы ликвидированной техники оккупантов сложно из-за боевых действий.
Но отныне данные Генштаб начал подавать с отметкой, сколько именно танков, бронемашин или летательных аппаратов захватчики лишились за последние сутки.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.04 ориентировочно составляют:
личного состава – около 22 100 (+200) человек ликвидировано;
боевых бронированных машин (ББМ) – 2308 (+50) единиц;
автомобильной техники – 1643 (+77);
танков – 918 (+34);
артиллерийских систем – 416 (+5);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 205 (+4).
самолетов – 184 (+3);
вертолетов – 154 (+0);
реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 149 (+0);
цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 76 (+0);
средств противовоздушной обороны (ПВО) – 69 (+0);
специальной техники – 31 (+3);
кораблей/катеров – 8 (+0);
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4(+0).
Напомним, что защитники Украины 25 апреля поразили десять воздушных целей российских оккупантов. Среди них – истребитель-бомбардировщик Су-34, сбитый с зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как это выглядело изнутри ЗРК.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники провели успешную атаку на войска РФ в районе села Большая Александровка Херсонской области. В результате был уничтожен вражеский склад с боеприпасами.