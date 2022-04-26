Россия в войне против Украины потеряла 22,1 тыс. человек: уничтожено 918 танков и 184 самолета

Российская армия в войне против Украины потеряла 22 100 военнослужащих. Две сотни из них были ликвидированы за минувшие сутки.

Также украинские Силы обороны уничтожили более 900 вражеских танков и 338 вертолетов с самолетами – причем три истребителя сгорели накануне. Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Военные подчеркивают, что данные уточняются, ведь подсчитать все единицы ликвидированной техники оккупантов сложно из-за боевых действий.

Но отныне данные Генштаб начал подавать с отметкой, сколько именно танков, бронемашин или летательных аппаратов захватчики лишились за последние сутки.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 22 100 (+200) человек ликвидировано ;

боевых бронированных машин ( ББМ ) – 2308 ( +50 ) единиц;

автомобильной техники – 1643 ( +77 );

танков – 918 ( +34 );

артиллерийских систем – 416 ( +5 );

БПЛА оперативно-тактического уровня – 205 ( +4 ).

самолетов – 184 ( +3 );

вертолетов – 154 (+0);

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 149 (+0);

цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 76 (+0);

средств противовоздушной обороны (ПВО) – 69 (+0);

специальной техники – 31 ( +3 );

кораблей/катеров – 8 (+0);

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4(+0).

Напомним, что защитники Украины 25 апреля поразили десять воздушных целей российских оккупантов. Среди них – истребитель-бомбардировщик Су-34, сбитый с зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как это выглядело изнутри ЗРК.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники провели успешную атаку на войска РФ в районе села Большая Александровка Херсонской области. В результате был уничтожен вражеский склад с боеприпасами.