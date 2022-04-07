'Украина проведет спецоперацию': в сети заявили о создании добробатов, которые зайдут в РФ и Беларусь

В сети заявили о формировании в Украине добровольческих батальонов, которые будут действовать на территории РФ и Белоруссии. Цель - показать гражданам стран-агрессоров, так горячо поддерживающих путинскую "спецоперацию", что такое война.

Похоже, речь идет о совершении определенных диверсий на территории России. Видео с заявлением о сборе добровольцев для проведения уже украинской "спецоперации" в РФ появилось в сети Facebook.

На видео защитник Украины, находящийся в зоне боевых действий, заявляет, что сейчас формируются доброты, бойцы которых будут "трепать" россиян и белорусов на их территории. Так, говорит мужчина, им дадут понять, что такое на самом деле война.

Видео дня

"Классные новости. Сегодня в Украине формируются добровольческие батальоны для того, чтобы заходить на территории Белоруссии и России — и немного трепать их у них дома, чтобы они почувствовали, что такое война. Потому что они сидят там, ухмыляются — и думают, что они здесь проводят какую-нибудь спецоперацию. Спецоперацию будем проводить мы", - говорит мужчина.

Пока других подтверждений того, что подобные инициативы действительно внедряются, нет. Так же, как нет и конкретики по поводу того, чем именно могут заниматься такие добробаты.

Напомним, россиян, поддерживающих за границей войну в Украине, предложили депортировать в Россию. Им советуют "любить Россию" и поддерживать Путина с территории РФ, а не из уютных и богатых европейских стран, которым так любит угрожать российский диктатор.