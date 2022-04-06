Украинский полузащитник греческого АЕК Евгений Шахов считает, что тех россиян, которые живут за границей и при этом поддерживают полномасштабное вторжение против Украины, необходимо отправлять назад. Чтобы они любили свою родину дома, в тех условиях, которые им создало их правительство.

"Считаю, что все россияне, которые находятся в других странах и при этом проводят марши в поддержку российской агрессии в Украине, должны быть депортированы обратно в Россию. Нех*й родину любить на расстоянии", – написал Шахов у себя в Instagram.

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Отметим, что несколько дней назад в Германии, эмигрант из России по имени Игорь, организовал в Берлине автопробег в поддержку нападения на Украину. На машинах развевались флаги РФ, СССР, ВДВ, звучал "Батяня-комбат".

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🇩🇪 Сегодня в Берлине прошел автопробег в поддержку России. На машинах развевались флаги РФ, СССР, ВДВ, звучал "Батяня-комбат".



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P.S. Это пиздец, конечно. pic.twitter.com/9NXPHWCAAR — Рустем Адагамов (@adagamov) April 3, 2022

После того, как об акции стало известно в прессе, бизнес Игоря (он владелец автосервиса) рухнул. На сайте ему стали ставить минимальные оценки и оставлять негативные отзывы.

В одном из недавних комментарий Игорь признался, что совершил большую ошибку с этим автопробегом, так как "не знал, о трагедии в Украине".

С подобным предложением о депортации высказался и известный оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 6 апреля, в Берлине люди вышли на массовую акцию в поддержку Украины, которая уже 42 дня противостоит полномасштабной агрессии России. Митинг провели перед Бундестагом. ​

​Участники акции требовали ввести эмбарго на российский газ. Также нужно отказаться от нефти и угля из страны-оккупанта