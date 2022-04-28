'Открытка из Москвы?' РФ ударила ракетами по Киеву во время встречи Зеленского с Гутерришем

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ракетный удар России по Киеву, который произошел вечером четверга, 28 апреля. Он назвал атаку россиян "открыткой из Москвы" во время визита в столицу генсека ООН Антониу Гутерриша.

Сообщения Подоляка появилось на его официальной странице в Twitter. Отметим, что представитель организации находится в Киеве, где проводит переговоры с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

"Ракетные удары по центру Киева во время официального визита Антониу Гутерриша. Накануне он сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня взрывы над его головой. Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает место в Совете Безопасности ООН?" – написал Подоляк.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя атаку россиян, заявил, что обстрел Киева ракетами во время визита в город генсека ООН является доказательством того, что вокруг Украины должен объединиться весь цивилизованный мир.

Политик подчеркнул: украинскому государству необходима скорая победа над Россией. Он добавил, что страну-агрессор нужно лишить права вето в Совбезе ООН.

"Нужно действовать быстро. Больше оружия, больше усилий по решению гуманитарных вопросов, больше помощи. Потому что каждый день Украина платит большую цену за защиту демократии и Свободы. И в этой борьбе мы не можем проиграть", – написал глава ОП на своем канале в Telegram.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия в очередной раз показала свое отношение к Украине, Европе и к миру. Ракетный удар по Киеву он назвал актом варварства.

"Россия ударила по Киеву крылатыми ракетами как раз тогда, когда Генсек ООН Антониу Геттериш и болгарский премьер Кирил Петков посещают нашу столицу. Этим гнусным актом варварства Россия еще раз демонстрирует свое отношение к Украине, Европе и миру", – сказано в сообщении Кулебы в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву. Зафиксировано два попадания в Шевченковском районе города.