Цена войны для России: выпущенные по Украине ракеты стоили РФ не менее 7,5 млрд долларов

За время войны Россия выпустила по Украине более 1 300 ракет. Их общая стоимость оценивается в 7,5 млрд долларов.

Об этом сообщает Forbes.Отмечается: оценочное количество выпущенных ракет "Калибр" – 235. К ним относятся:

183 ракеты, которые, по данным Минобороны, были выпущены до 24 марта;

52 ракеты, выпущенные 26 марта.

При этом подчеркивается: в подсчете учитывались лишь случаи, "когда точно был известен класс ракеты, запущенной по Украине". На самом же деле, "таких ракет могло быть больше".

"Точной статистики количества выпущенных ракет "Искандер", "Точка-У" и ракет класса X также нет, поэтому предполагается, что их соотношение осталось таким, каким было на 24 марта", – отмечают аналитики. Они напоминают, что тогда пропорция была следующей:

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62% ракет этих трех классов пришлось на "Искандер";

30% – на ракеты класса X;

8% – на "Точку-У".

При этом подчеркивается: стоимость ракет может сильно разниться. К примеру:

"Точка-У", по данным сайта Military Russia, оценивается в 300 тыс. долларов;

стоимость "Калибра" – 6,5 млн долларов "в соответствии с экспортным контрактом с Индией в 2006 году";

ракеты класса Х-101 более современны и совершенны, чем "Калибры", поэтому, по оценкам экспертов, в разы дороже, чем "Калибр".

"Общая стоимость выпущенных по Украине ракет таким образом составляет 7,5 млрд долларов. Для сравнения: эта сумма превышает 82 из 85 годовых местных бюджетов субъектов РФ – всех, за исключением Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга", – почеркнули аналитики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Франция и Германия обошли оружейное эмбарго на продажу оружия России и вооружили ее на 273 млн евро. Они продали Кремлю бомбы и реактивные снаряды, которые, вероятно, используются в Украине.