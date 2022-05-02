"Танк сломали сами, чтобы не ехать": оккупанты "косят" от столкновений с ВСУ. Аудио

Чтобы не воевать с украинскими военными, русские оккупанты ломают собственную технику. В этом их поощряют родственники из России.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ. В последнем из них молодой русский военный жалуется отцу на большие потери и нежелание воевать против украинцев (чтобы послушать аудио, доскролльте до конца страницы).

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Как объяснил молодой российский оккупант, из 10 танков в начале войны в его подразделении остался только один, и тот они умышленно сломали.

"У нас в полку один танк остался. Мы свой танк, короче, с утра сломали сами, чтоб не ехать. БТРы без нас поехали и там три "двухсотых" и многовато "трёхсотых" в тяжелом состоянии", – рассказывает оккупант своему отцу.

Переспросив сына, означает ли это, что им не на чем воевать, и услышав утвердительный ответ, отец остался доволен.

"Ну, и слава Богу! Разберите его, сдайте на металлолом, целей останетесь", – советует отец.

Как известно, по последним официальным данным, украинские защитники уничтожили более тысячи вражеских танков. Также большое количество танков было захвачено в качестве военных трофеев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты массово отказываются идти в наступление на Херсонском направлении. Особенно их пугает поселок Чернобаевка, где их используют как "пушечное мясо".

Также российские солдаты в перехваченных разговорах с родными и знакомыми жалуются, что военное командование обещало им большие заработки, но обмануло. Они призывают своих приятелей не ехать на войну в Украину. Также россияне жалуются, что по сравнению с Сирией в Украине они попали в настоящий ад.