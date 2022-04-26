Сумщину обстреляли с территории РФ: детали провокации

Во вторник, 26 апреля, российские оккупанты снова обстреляли Сумскую область с территории РФ. По одному из населенных пунктов Эсманской общины они открыли огонь из минометов.

Об этом в Facebook сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он подчеркнул, что за последние несколько дней россиянами была обстреляна практически вся линия границы области с РФ. Они используют тяжелую артиллерию и минометы.

"Эти провокационные действия, к сожалению, в последнее время происходят все чаще. Но мы готовы в любой момент дать отпор в случае ухудшения военной ситуации", – подчеркнул Живицкий.

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Он в очередной раз призвал жителей Сумщины не публиковать в сети никаких данных об обстрелах, потому что это мешает и вредит обороноспособности региона и всей страны.

Глава ОВА также отметил, что людям не нужно пугаться, если они слышат взрывы. В области продолжается разминирование территорий, которые были оккупированы российскими войсками, специалисты обезвреживают найденные там вражеские боеприпасы.

"Много еще остается территорий, где установлены противопехотные мины, противотанковые мины, есть даже целые "сэндвичи", которые сделали рашисты из этих мин, находится много боеприпасов на полях, в лесополосах и лесах. Эти боеприпасы, если их невозможно повторно использовать, обезвреживаются", – рассказал он.

Напомним, что 25 апреля российские оккупанты тоже обстреляли Сумскую область с территории РФ. Под вражеским огнем оказалась, в частности, Белопольская община.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов в Конотопском районе Сумской области. Повреждения получили жилые дома, жертв, к счастью, нет.

В тот же день на границе с Россией в Сумской области российские оккупанты вели провокационные обстрелы. Под вражеский огонь тогда попало несколько общин.