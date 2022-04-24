Оккупанты обстреляли Сумщину из минометов и артиллерии, – глава ОВА Живицкий

Войска России в субботу, 23 апреля, обстреляли несколько населенных пунктов в Конотопском районе Сумской области. Повреждения получили жилые дома, жертв, к счастью, нет.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в обращении по итогам 59-го дня войны в Украине. Видео опубликовано в его Telegram канале.

По словам Живицкого, российские террористы атаковали населенные пункты из минометов и тяжелой артиллерии.

"Сегодня состоялась провокация российских террористических войск на территории Сумщины в Конотопском районе. Были обстреляны из минометов и тяжелой артиллерии два села. Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки. В селе Атинское повреждения получил психоневрологический диспансер. К счастью, все живы, никто не пострадал", – сказал глава ОВА.

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Кроме того, по его словам, под атаку россиян также попал поселок Бояро-Лежачи. "Были обстреляны сельские дома, жилые районы, погибла корова. Все люди живы-здоровы. Надеюсь, что на пасхальные праздники такие провокации не будут повторяться", – сообщил Живицкий.

"Я еще раз прошу вас быть бдительными и осторожными на эти выходные, ведь есть вероятность различных провокаций со стороны врага. Помните, что война продолжается, а мы с вами – пограничная область", – добавил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах Сумщины активно восстанавливают водо-, газо- и электроснабжение. Продолжается уборка улиц и дорог.