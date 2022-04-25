Сумщину обстреляли с территории РФ: первые детали

В понедельник вечером, 25 апреля, российские оккупанты обстреляли Сумскую область с территории РФ. Под вражеским огнем оказалась Белопольская община.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он назвал случившееся провокацией.

"Сегодня вечером произошел провокационный обстрел нашей территории с позиций врага, которые расположены в России", – написал глава ОВА.

На данный момент известно, что в результате действий агрессора на этот раз никто не пострадал.

Напомним, что 23 апреля оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов в Конотопском районе Сумской области. Повреждения получили жилые дома, жертв, к счастью, нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в тот же день на границе с Россией в Сумской области российские оккупанты вели провокационные обстрелы. Под вражеский огонь тогда попало несколько общин.