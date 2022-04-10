Суммарные потери ВС РФ и российских ЧВК в войне против Украины достигли 25 тыс. человек, – Аваков

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что общие потери России за 45 дней войны против Украины достигли 25 тысяч человек. При этом официальные цифры Генштаба ВСУ немного ниже.

Об этом Аваков сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, данные взяты из внутренней сводки в РФ на утро пятницы, 8 апреля.

Среди безвозвратных военно-оперативных потерь живой силы личного состава 18 995 человек из вооруженных сил Российской Федерации и 6 013 человек из частных военных компаний.

"Суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК (частных военных компаний) – 25 008 человек", - говорится в сообщении.

Видео дня

Стоит отметить, что по данным украинской стороны, общие боевые потери РФ за месяц войны (с 24 февраля по 10 апреля 2022 года) ориентировочно составили 19 300 человек. Украинские силы также уничтожили свыше 1,9 тыс. бронемашин, 722 танка и 137 вертолетов оккупантов.

Напомним, российской власти все тяжелее скрывать правду об огромных потерях своих войск на войне против Украины. Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков был вынужден признать этот факт публично.

Как сообщал OBOZREVATEL, каждый пятый ликвидированный в Украине оккупант в официальной статистике Министерства обороны России является офицером. И это при том, что власти страны-агрессора значительно занижают оценку своих потерь в нашей стране.

Также сообщалось, что Россия продолжает нести потери в Украине, в некоторых полках ликвидировано более 40% личного состава. Это приводит к тому, что солдаты оккупационной армии массово отказываются ехать в Украину на войну.