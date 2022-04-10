Россия потеряла в войне против Украины 19,3 тыс. солдат: уничтожены 722 танка и 152 самолета
Вторгшиеся в Украину войска России за неполные 46 дней войны потеряли более 19 тыс. солдат и офицеров. Украинские силы также уничтожили свыше 1,9 тыс. бронемашин, 722 танка и 137 вертолетов оккупантов.
Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ. Там отметили, что подсчет потерь врага усложняется высокой интенсивностью боевых действий, поэтому эти цифры могут быть значительно выше.
Вот общие потери противника с 24.02 по 10.04:
личного состава – 19 300 человек;
боевых бронированных машин (ББМ) – 1911 единиц;
автомобильной техники – 1384;
танков – 722;
артиллерийских систем – 342;
вертолетов – 137;
цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 76;
беспилотных аппаратов – 112;
реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 108;
кораблей и катеров – 7;
средств ПВО – 55;
специальной техники – 25;
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4;
самолетов – 152.
"Бей оккупанта! Вместе победим", – сказано в сообщении.
Ранее Генштаб опубликовал сводку по состоянию на 10 апреля. В ней сказано, что российские солдаты продолжают попытки прорвать оборону в районе Изюма и установить полный контроль над Мариуполей. Вражеские войска также атакуют Харьков, используя для этого реактивные и ствольные артиллерийские системы и минометы.
Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что на Донбассе уже несколько суток идет первый этап наступления войск РФ – оккупанты пытаются атаковать с севера, с юга у них не получается. В то же время для второго этапа враг ожидает прибытия подкрепления.