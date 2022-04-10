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Россия потеряла в войне против Украины 19,3 тыс. солдат: уничтожены 722 танка и 152 самолета

Виталий Семченко
Война в Украине 2022
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Россия потеряла в войне против Украины 19,3 тыс. солдат: уничтожены 722 танка и 152 самолета

Вторгшиеся в Украину войска России за неполные 46 дней войны потеряли более 19 тыс. солдат и офицеров. Украинские силы также уничтожили свыше 1,9 тыс. бронемашин, 722 танка и 137 вертолетов оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ. Там отметили, что подсчет потерь врага усложняется высокой интенсивностью боевых действий, поэтому эти цифры могут быть значительно выше.

Вот общие потери противника с 24.02 по 10.04:

  • личного состава – 19 300 человек;

  • боевых бронированных машин (ББМ) – 1911 единиц;

  • автомобильной техники – 1384;

  • танков – 722;

  • артиллерийских систем – 342;

  • вертолетов – 137;

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  • цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 76;

  • беспилотных аппаратов – 112;

  • реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 108;

  • кораблей и катеров – 7;

  • средств ПВО – 55;

  • специальной техники – 25;

  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4;

  • самолетов – 152.

"Бей оккупанта! Вместе победим", – сказано в сообщении.

Потери оккупантов

Ранее Генштаб опубликовал сводку по состоянию на 10 апреля. В ней сказано, что российские солдаты продолжают попытки прорвать оборону в районе Изюма и установить полный контроль над Мариуполей. Вражеские войска также атакуют Харьков, используя для этого реактивные и ствольные артиллерийские системы и минометы.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что на Донбассе уже несколько суток идет первый этап наступления войск РФ – оккупанты пытаются атаковать с севера, с юга у них не получается. В то же время для второго этапа враг ожидает прибытия подкрепления.

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