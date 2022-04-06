Каждый пятый ликвидированный оккупант в официальной статистике – офицер: расследование СМИ

Каждый пятый ликвидированный в Украине оккупант в официальной статистике Министерства обороны России является офицером. И это при том, что власти страны-агрессора значительно занижают оценку своих потерь в нашей стране.

Об этом говорится в расследовании российской службы британской телерадиокомпании ВВС. В частности, по последним данным официальных российских источников, которые были опубликованы 25 марта, погибшими числятся 1351 оккупант.

По состоянию на 5 апреля были опубликованы имена как минимум 1083 из них. Среди этих имен 217 погибших являются офицерами от младшего лейтенанта до генерала.

Однако такие цифры еще не значат, что 20% погибших россиян были офицерами. Поскольку, как объяснил эксперт британского Королевского института исследований в области обороны и безопасности Самуэль Кренни-Эванс, по российской военной традиции тела погибших командиров отправляют домой в первую очередь.

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Но при этом офицеры действительно составляют костяк российских вооруженных сил.

На данный момент в списках потерь РФ числится, среди прочих, 10 полковников, 20 подполковников, 31 майор и 155 младших офицера.

Отметим, что в ходе войны против Украины российская армия несет колоссальные потери. Власти применяют различные методы, чтобы скрыть их. Часть тел передают родным, но часть просто уничтожают вблизи границы. Мобильные крематории плохо справляются с задачей, поэтому оккупанты используют плавильные печи в Ростове.

По официальным данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 6 апреля Россия потеряла в войне около 18 600 своих солдат. Но эти цифры могут быть еще больше, ведь из-за высокой интенсивности боевых действий подсчитать потери оккупантов точнее пока не представляется возможным.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия продолжает нести потери в Украине, в некоторых полках ликвидировано более 40% личного состава. Это приводит к тому, что солдаты оккупационной армии массово отказываются ехать в Украину на войну.