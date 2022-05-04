'Шухевич воевал за Украину!' Бывший мэр Херсона, которого держат в плену, дал отпор оккупантам. Видео

Похищенный российскими фашистами бывший мэр Херсона Владимир Николаевенко испортил "картинку" путинским пропагандистам и отказался в "интервью" играть по правилам агрессора. Представитель известного кремлевского рупора "Известия" пытался заставить украинца признать главнокомандующего УПА Романа Шухевича нацистом, но получил ответ, которого не ожидал.

Фрагмент сюжета с похищенным экс-мером Херсона появился в сети. На кадрах видно, что пропагандист, пользуясь беззащитным положением пленника, потребовал от него опровержения прежнего заявления о том, что Шухевич – герой (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

Однако, понимая, что российские фашисты могут его пытать и даже убить, и что это могут быть его последние слова, Владимир Николаенко не стал подыгрывать пропагандисту.

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"Если это звание ему дала страна, значит, для этой страны он герой", – ответил Николаенко.

Пропагандист начал откровенно вынуждать его признать противоположное и согласиться с тем, что Шухевич воевал на стороне гитлеровцев. Однако "интервью" пошло не по его плану.

"Шухевич не воевал на стороне нацистской Германии. Он воевал за Украину", - – ответил Николаенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты похитили бывшего мэра временно оккупированного Херсона Владимира Николаенко. Где сейчас находится мужчина – неизвестно.