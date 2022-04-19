Оккупанты похитили экс-мэра Херсона Владимира Миколаенко

Российские военнослужащие похитили бывшего городского голову временно оккупированного города Херсон Владимира Миколаенко. Где сейчас находится экс-мер – неизвестно.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире канала "Эспрессо" во вторник, 19 апреля. Как долго Миколаенко находится в российском плену, он не уточнил (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Впрочем, по словам Хланя, известно, что бывший глава города арестован. Причиной стала проукраинская позиция экс-чиновника.

Депутат рассказал, что о похищении Миколаенко сообщила его супруга. По ее словам, мужчину позвал на встречу знакомый. Больше он домой не вернулся.

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"В настоящее время он арестован. Неизвестно, где он находится", – сказал депутат.

Он добавил, что российские захватчики также удерживают бывшего главу Херсонской областной администрации Андрея Путилова. По предварительным данным, его россияне якобы вывезли во временно оккупированный Крым. Там его будут судить.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают похищать проукраинских активистов в оккупированной части Херсонской области. В самом Херсоне уже появился аналог печально известной донецкой застенки "Изоляция", сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.