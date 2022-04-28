Шольц рассказал, за какую идею "цепляется" Путин в войне против Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал президента страны-агрессора РФ Владимира Путина за то, что он "цепляется за идею принудительного мира" в Украине. Этого, по словам канцлера, не будет.

Как передает Reuters, соответствующее заявление Олаф Шольц озвучил в своей речи, выступая на бизнес-конференции в Токио, Япония, 28 апреля. Он также заявил, что сильная немецкая армия необходима для сдерживания агрессии РФ.

Кроме того, канцлер Германии добавил, что Германия стремится наладить более тесные связи со странами, которые разделяют ее ценности, назвав, среди прочего, Японию и Индию.

По его словам, деглобализация (падение международной торговли и инвестиций) не должна становиться оправданием для протекционизма (ограничение международной торговли), а мировая торговля должна оставаться свободной и справедливой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля Бундестаг Германии большинством голосов одобрил решение о поставках Украине тяжелого вооружения. В ходе голосования 586 депутатов поддержали соответствующий запрос.