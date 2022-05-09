Шмыгаль ответил, будут ли выпускать мужчин за границу во время войны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока идет война, мужчинам не будут разрешать выезжать из страны. Однако он подчеркнул, что в дальнейшем решение о возможной отмене запрета на выезд будет зависеть от позиции военных.

По словам Шмыгаля, сейчас в Украину ежедневно возвращается больше людей, чем выезжает из страны. Об этом глава правительства рассказал в интервью "РБК-Украина".

Премьер подчеркнул, что пока в стране будет действовать режим военного положения, мужчинам запрещено выезжать за границу.

"Во время военного положения это не планируется. Здесь на самом деле военные принимают решения, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине", – сказал глава правительства.

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Также он отметил, что, по данным Кабинета министров, с начала полномасштабного вторжения РФ страну покинуло почти 5 млн человек. Впрочем, в последние дни наблюдается тенденция к увеличению количества возвратившихся обратно в страну.

"За последние чуть более две недели 700 тыс. украинцев уже вернулись. И каждый день возвращается больше, чем покидает Украину. Мы это видим по наполненности городов, по возобновлению работы. Если было остановлено 32% бизнеса, то сейчас только 17%", – добавил Шмыгаль.

Напомним, в Украине планируют ослабить запрет на выезд за границу на период действия военного положения. Некоторым категориям мужчин призывного возраста могут разрешить покидать страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, мобилизация в Украине была объявлена до 24 мая, однако по истечении этого срока может быть продлена. Тем не менее, как говорят в руководстве Вооруженных сил, сейчас "все показатели мобилизации выполнены на 100%".