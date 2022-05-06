В Украине могут ослабить ограничение на выезд мужчин за границу: Арестович раскрыл детали

В Украине планируют ослабить запрет на выезд за границу на период действия военного положения. Некоторым категориям мужчин призывного возраста могут разрешить покидать страну.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24". Он ответил на вопрос журналистки о том, почему при полном мобилизационном резерве украинским мужчинам до сих пор нельзя выезжать за границу.

"Сейчас идет дискуссия, чтобы отдельным категориям мужчин разрешили выезжать за границу, по крайней мере, краткосрочно. Ведь волонтеры и так уезжают с обязательством вернуться. Бизнесмены, ученые, многие другие категории мужчин, которые в этом нуждаются", – сказал советник.

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Арестович добавил, что этот процесс займет некоторое время, потому что требуются изменения законодательства и решение Верховной Рады. "Такие решения нелегко принимать во время войны. Но дискуссия продолжается каждый день и становится более напряженной, ведь экономику тоже нужно запускать", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, мобилизация в Украине была объявлена до 24 мая, однако после истечения этого срока может быть продлена. Тем не менее, как говорят в руководстве Вооруженных сил, сейчас "все показатели мобилизации выполнены на 100%".