В Украине могут продлить мобилизацию: в ВСУ раскрыли детали

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и она может быть продлена после 24 мая. Все будет зависеть от ситуации на поле боя с российскими оккупантами.

Об этом рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач во время брифинга 2 мая. "Если будут продолжаться боевые действия, однозначно будет потребность в пополнении специалистами, военными наших воинских частей. Поэтому, думаю, руководством будет продлена мобилизация после 24 мая", – заявил он.

Всеобщая мобилизация в Украине проходит уже более двух месяцев и, по словам Горбача, "все показатели выполнены на 100%". Темпы мобилизации замедлились, поскольку ряды ВСУ и других сил обороны были укомплектованы еще в первые недели полномасштабной войны.

Видео дня

"А сейчас мы проводим только доукомплектование, пополнение воинских частей, которые нужно доукомплектовывать", – добавил Горбач.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в свою очередь заявил, что на сегодняшний день мобилизованных в Украине достаточно. Сейчас они проходят обучение.

Об этом Данилов сказал в эфире всеукраинского телемарафона, отвечая на вопрос о том, возможна ли новая волна мобилизации в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Зеленского, с начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ потеряли от 2,5 до 3 тыс. военнослужащих. Еще около 10 тыс. бойцов получили ранения.