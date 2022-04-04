Самая плохая ситуация с человеческими жертвами не в Буче: Венедиктова назвала город

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что самая плохая ситуация с человеческими жертвами не в Буче Киевской области. По ее словам, в Бородянке все еще хуже.

Но об этом городе информация будет подаваться отдельно. Об этом Венедиктова рассказала в эфире всеукраинского телемарафона.

"Мы можем предметно говорить о Киевской области, потому что вчера мы получили доступ к ней. и отрабатываем Ирпень, Бучу, Ворзель. На самом деле по людям, по жертвам самая плохая ситуация в Бородянке. Я думаю, что мы будем отдельно говорить о Бородянке. Там есть, о чем говорить", - сказала она.

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В то же время, какое количество жертв в Бородянке, генпрокурор отказалась назвать.

Напомним, ранее Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты начали массовые убийства под Киевом после того, как поняли, что наступления на столицу не будет. При этом уже известны воинские части РФ, виновные в этих преступлениях.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 31 марта ВСУ освободили от российских оккупантов Бучу Киевской области.

В городе обнаружили братскую могилу с 280 погибшими людьми. Кроме того, прямо на улицах лежат жители со связанными руками, застреленные солдатами РФ.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Комаров показал на видео, как выглядит Буча. Он снял командный пункт российской армии, дома людей, в которых базировались оккупанты, улицу, на которой валяются вещи украинцев.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала зверства оккупантов в Буче "отвратительными". Важно отметить, что подобные преступления зафиксированы и в других н.п. Киевщина.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посвятил гневную должность преступлениям русских извергов в Буче, Ирпене, Гостомеле. Он спросил у иностранных партнеров, боятся ли они и дальше "спровоцировать и оскорбить" Москву.

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