Руководителя Николаевской облпрокуратуры заподозрили в госизмене: он 'сливал' информацию РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали руководителя Николаевской окружной прокуратуры, сотрудничавшего с представителями силовых структур РФ. Предатель передавал информацию о паролях на блокпостах, погибших военных и гражданских, пленных и местах их содержания, а также об оперативной обстановке в области и результатах российских обстрелов.

В настоящее время чиновнику объявлено о подозрении в совершении государственной измены. Об этом сообщили в СБУ.

"СБУ подозревает руководителя Николаевской окружной прокуратуры в государственной измене. В настоящее время чиновник задержан в ходе спецоперации СБУ, ему официально объявлено подозрение по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", - отметили в Службе безопасности.

Там не назвали имя подозреваемого, однако известно, что Николаевскую окружную прокуратуру возглавляет Геннадий Герман. Он был назначен на должность в марте 2021 года.

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В СБУ рассказали, что располагают аргументированными доказательствами сотрудничества Германа с представителями силовых структур РФ. Для передачи им информации глава прокуратуры использовал посредника.

В частности, Герман сливал россиянам информацию о:

оперативной обстановке в Николаеве и области;

погибших военных и гражданских лицах, пленных, мест их содержания;

результатах обстрелов Николаева;

суточных паролях на блокпостах на территории области и многое другое.

"Чтобы задокументировать предателя, СБУ провела спецоперацию по имитации преступления. Через подставное лицо украинская спецслужба передала фигуранту имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ. Через несколько дней эти списки уже были зафиксированы у представителя РФ, за которым также следила СБУ", - сообщили в Службе.

В ходе задержания подозреваемого и проведенных у него обысков сотрудники спецслужбы изъяли мобильный телефон, компьютерную технику и флэш-накопители с доказательствами совершения Германом измены.

На допросе предатель во всем признался и дал необходимые показания.

"СБУ продолжает свою работу! Ни один предатель не останется безнаказанным!" - заверили в Службе безопасности. И показали видео задержания государственного изменника.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СБУ разоблачила в Харькове ботоферму, работавшую с прицелом на украинских военных, а также "накрыла" масштабную сеть интернет-агентов, поддерживавших зверства России в Украине.

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