СБУ 'накрыла' масштабную сеть интернет-агентов, поддерживавших зверства России в Украине

Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную сеть интернет-агентов, поддерживавших зверства российских оккупантов в Украине. Сеть действовала в ряде украинских областей.

Часть из задержанных уже признались в связях со спецслужбами России. Об этом сообщили в СБУ.

"С начала войны СБУ ликвидировала масштабную сеть вражеских интернет-агентов, которые поддерживали агрессию РФ в Украине. В общей сложности спецслужба задержала 20 человек в разных регионах. 7 из них уже подтвердили свою связь со спецслужбами РФ, по части уже есть приговоры суда", – подчеркнули в Службе безопасности.

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В городе Хмельницкий мужчину, который призвал захватывать власть в Украине, а украинских военных – присоединяться к так называемым "Л/ДНР", уже приговорили к 4 годам лишения свободы.

Еще двое мужчин задержаны на Киевщине. Они поддерживали признание Росией "независимости" так называемых "Л/ДНР". Также на территории области обнаружен "блогер", который призывал к поддержке оккупантов.

В городе Черкассы разоблачен злоумышленник, который в соцсетях популяризировал рашистских пилотов, бомбящих украинские города.

Еще один мужчина, который распространял "сообщения", призывающие к изменению государственной границы и пропагандировал агрессивную войну против Украины, обнаружен в Одессе.

"СБУ продолжает комплексные меры, чтобы установить и привлечь к ответственности всех лиц, совершивших преступления", - заверили в Службе безопасности Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СБУ ликвидировала 5 ботоферм России мощностью более 100 тыс. фейковых аккаунтов.

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