Россия выдает свои военные потери за украинские, – Арестович

Российские пропагандисты, судя по всему, получили новые темники о том, как писать о потерях РФ в Украине. Указ, судя по всему, дошел даже до Министерства обороны страны-агрессора, где накануне выдали свои потери за украинские.

На это обратил внимание советник главы Офиса президент Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE". Он отметил, что в МО РФ фактически признали, что потеряли 23 тысяч солдат в Украине.

Он отметил, что в России накануне обнародовали якобы потери Украины, заявив о более 23 тысяч погибших солдат.

"Знаете, что это за цифра? У меня есть большое подозрение, что это российские потери, которые они выдают за украинские", – сказал Арестович.

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Он напомнил, что в РФ признают, что в Украине ликвидированы всего 1500 оккупантов, а чтобы не брать с потолка информацию об украинских потерях, Минобороны РФ просто переврало украинские данные о потерях врага.

"Чтобы не сочинять, они берут цифры из ежедневных докладов (о потерях, – ред.) с российской стороны и выдают их за украинские", – сказал Арестович.

Он предложил россиянам внимательные вчитаться в обнародованные МО РФ данные, чтобы понять, "во что вам обходится эта кампания".

Как сообщал OBOZREVATEL, по официальным данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты в войне против Украины потеряли уже более 20,8 тыс. военных. Вместе с наемниками из ЧВК бесповоротные потери РФ могут достигать 28 тысяч военных.