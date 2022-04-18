Аваков заявил, что потери армии РФ вместе с ЧВК в войне против Украины достигают 28 тыс. человек

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что общие потери России в войне против Украины достигают 28 тысяч человек. В то же время официальные цифры Генерального штаба Вооруженных сил Украины немного ниже.

Аваков отметил, что украинские защитники сейчас находятся в режиме активной обороны. Об этом он рассказала в эфире всеукраинского телемарафона.

"Они (оккупанты, - ред.) умирают каждый день, земля их наша отторгает. Я утверждаю, что потери российской армии очень высокие, они выше, чем консервативная оценка, которую дает наш Генеральный штаб, выше серьезно – тысяч на 7-8. Потери российской армии вместе с частными военными компаниями составляют 27-28 тысяч убитых. Примерно вдвое, может, втрое больше раненных, это смотря как считать. Получается, что половина армии, по сути, вышла из строя" - сказал экс-министр.

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По его словам, в Украине же по состоянию на понедельник, 18 апреля, мобилизованы от 150 до 200 тысяч человек. Аваков также подчеркнул, что ВСУ на данный момент активно перемалывают войска противника и сбивая наступательные инициативы врага.

"Как только к нам дойдёт вооружение, в том числе тяжелое... то я не знаю, где будет наступление Путина, и где будут начинаться и заканчиваться его пятки, когда мы будем их преследовать", - добавил экс-министр.

Стоит отметить, что по данным Генштаба ВСУ, российская оккупационная армия в войне против Украины потеряла более 20,6 тыс. военнослужащих. Кроме личного состава, ряды ВС РФ поредели на 790 танков, 314 самолетов и вертолетов.

Напомним, российской власти все тяжелее скрывать правду об огромных потерях своих войск на войне против Украины. Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков был вынужден признать этот факт публично.

Как сообщал OBOZREVATEL, каждый пятый ликвидированный в Украине оккупант в официальной статистике Министерства обороны России является офицером. И это при том, что власти страны-агрессора значительно занижают оценку своих потерь в нашей стране.

Также сообщалось, что Россия продолжает нести потери в Украине, в некоторых полках ликвидировано более 40% личного состава. Это приводит к тому, что солдаты оккупационной армии массово отказываются ехать в Украину на войну.